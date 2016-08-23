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主业扎实成长迈向千亿军团
2016/8/23 9:20:22
8月16日公司发布了2016年上半年业绩报告。2016年上半年实现营业收入176.05亿元，同比增长4.34%；归属母公司所有者的净利润39.57亿元，同比增长30.5%，净利增幅...[
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多重题材+业绩保障+低位
2016/8/18
主营高增长 静待新项目落地
2016/8/16
反弹行情一触即发，布局正当时！
2016/8/15
科技创新下的舰船动力龙头股机会
2016/8/11
主业扎实成长迈向千亿军团
2016/8/23
私有化概念，天空方是尽头！
2016/8/22
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赢家大参考20160823
赢家大参考20160...
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今日头条
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近期有诈骗人员冒充深圳国诚的
近期有诈骗人员冒充深圳国诚的名义给深圳国诚武汉分公司客户打电话，故意和客户以总部工作人员身份套取客户信息，以免有些客户遭受损失，凡是接到这类电话及时向我们公司反馈，要是接到陌生电话可以像深圳...[
阅读全文
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深港通正式获批 资本市场双向开...
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中国外汇占款连续9个月下降 降...
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深港通“大时代”临近港股受益股...
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“深港通”渐行渐近 四条主线挖...
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近期有诈骗人员冒充深圳国诚的
2016/12/28
习近平将造访曼城足球集团，体育概念股加紧热身
2015/10/20
国诚《题材起爆器》战绩回顾（20140106）
2014/1/10
国诚《题材起爆器》战绩回顾（20140102）
2014/1/3
国诚《题材起爆器》战绩回顾（12.23）
2013/12/26
国诚《题材起爆器》战绩回顾（12.17）
2013/12/19
国诚《题材起爆器》战绩回顾（12.09）
2013/12/19
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【国诚策略】情绪修复后市场方向在哪？
2016/2/22
【国诚策略】重视市场每一次调整
2016/2/19
【国诚策略】震荡有利行情纵深发展
2016/2/18
【国诚策略】普涨之下仍有隐忧
2016/2/17
【国诚策略】阶段底部需放量确认
2016/2/16
【国诚策略】长假利空对市场影响有限
2016/2/15
【国诚策略】节后市场值得期待
2016/2/5
【国诚策略】静待市场趋势明朗
2016/2/4
中国外汇占款连续9个月下降 降准可能性增大
8月14日中国央行资产负债表显示，7月末人民币外汇占款为23.44万亿元，较上月减少0.19万亿元，连续第九个月下滑。
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中国外汇占款连续9个月下降 降准可能性增大
2016/8/15
“深港通”渐行渐近 四条主线挖掘投资机会
2016/8/11
IPO审核有所放缓 8月份以来仅有1家企业过会
2016/8/10
深港通“大时代”临近港股受益股逐个数
2016/8/12
深港通正式获批 资本市场双向开放翻开新篇章
2016/8/17
量子通信大戏启幕 打开千亿新产业空间
8月16日，我国长征二号丁运载火箭将世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”发射升空，在世界上首次实现了卫星和地面之间的量子通信，同时也是我国实现“无条件安全”的“...
[详细]
量子通信大戏启幕 打开千亿新产业空间
2016/8/23
石墨烯应用技术获突破 产业化进程将提速
2016/8/23
赢家大参考20160818
2016/8/18
区块链应用前景广阔 技术落地亟待解决
2016/8/18
墨子号卫星发射升空 量子通信产业启程
2016/8/17
恒大第三次举牌，成廊坊发展第一大股东
恒大地产集团董事局主席许家印又出手了。8月4日，恒大地产在斥资91亿元抢购万科A的同时，也悄悄完成了对廊坊发展的第三次举牌。
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恒大第三次举牌，成廊坊发展第一大股东
2016/8/8
棕榈股份参股基金拟收购英超俱乐部股权
2016/8/8
平高电气：中报净利增长八成，开启“4+2”战略布局新篇章
2016/8/8
东方金钰自曝徐翔“暗仓”细节
2016/8/8
歌力思2.78亿收购百秋网络，加码互联网运营
2016/8/5
【新能源】动力锂电池增势强劲，相关概念股值得关注
2015/8/25
【国资改革】李克强点题央企重组施工图：南北车“领命”探路
2015/3/27
【国资改革】央企改革顶层设计方案出台临近，或推出第二批名单
2015/3/11
【上海自贸】第三批自贸区争夺或起高潮，广西钦州申报方案已上报
2015/3/2
【上海自贸】四大自贸区挂牌时间延至两会后，静候总体方案公布
2015/2/27
【新能源】财政部调研超级电容补贴政策迎转机，6股望爆发
2015/2/13
【国资改革】重庆国资大会召开明确2015混改路线（附股）
2015/2/13
【上海自贸】上海自贸区金改迈入3.0时代：放开银行境外融资
2015/2/13
两市继续放量暴涨，短期追高需谨慎
2016/3/18
维稳结束创业板终迎暴涨，量能急增显露市场偏好
2016/3/17
两市放量迎普涨，反弹行情望延续
2016/3/14
量能萎缩两市弱势震荡，风雨之后将见彩虹
2016/3/11
尾盘跳水两市继续疲软，控仓观望等待行情转暖
2016/3/10
热点匮乏两市难改低迷，恢复人气出路在哪？
2016/3/9
题材回暖创业板反弹，存量博弈下面临分化
2016/3/7
个股分化股指上攻力度减弱，短期反弹仍是主旋律
2016/3/3
专家评论
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孙忠
若回踩年线是可利用的机会
2016/10/31
周五市场开盘后券商股一枝独秀，令投资者措手不及，纷纷寻找上涨背后的逻辑。
[查看全文]
孙忠
守住3100点意义不大
2016/10/28
3100点整数关口险些失守，市场氛围越来越显得凝重。
[查看全文]
孙忠
震荡都是过眼云烟
2016/10/27
今日市场迎来了调整，对于未来的判断，投资者们中间又开始出现明显的分歧。
[查看全文]
孙忠
也定个“小目标”
2016/10/26
煤炭股一骑绝尘，后面紧跟着钢铁、有色等资源类板块，这构成了今日市场的领跑集团。
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