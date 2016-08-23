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主业扎实成长迈向千亿军团
2016/8/23 9:20:22
8月16日公司发布了2016年上半年业绩报告。2016年上半年实现营业收入176.05亿元，同比增长4.34%；归属母公司所有者的净利润39.57亿元，同比增长30.5%，净利增幅...[详情]
多重题材+业绩保障+低位
2016/8/18
主营高增长 静待新项目落地
2016/8/16
反弹行情一触即发，布局正当时！
2016/8/15
科技创新下的舰船动力龙头股机会
2016/8/11
主业扎实成长迈向千亿军团
2016/8/23
私有化概念，天空方是尽头！
2016/8/22
赢家大参考
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赢家大参考20160823
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近期有诈骗人员冒充深圳国诚的
近期有诈骗人员冒充深圳国诚的名义给深圳国诚武汉分公司客户打电话，故意和客户以总部工作人员身份套取客户信息，以免有些客户遭受损失，凡是接到这类电话及时向我们公司反馈，要是接到陌生电话可以像深圳...[阅读全文]
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今日复盘
【国诚策略】情绪修复后市场方向在哪？
2016/2/22
【国诚策略】重视市场每一次调整
2016/2/19
【国诚策略】震荡有利行情纵深发展
2016/2/18
【国诚策略】普涨之下仍有隐忧
2016/2/17
【国诚策略】阶段底部需放量确认
2016/2/16
【国诚策略】长假利空对市场影响有限
2016/2/15
【国诚策略】节后市场值得期待
2016/2/5
【国诚策略】静待市场趋势明朗
2016/2/4
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孙忠
若回踩年线是可利用的机会
2016/10/31
周五市场开盘后券商股一枝独秀，令投资者措手不及，纷纷寻找上涨背后的逻辑。
孙忠
守住3100点意义不大
2016/10/28
3100点整数关口险些失守，市场氛围越来越显得凝重。
孙忠
震荡都是过眼云烟
2016/10/27
今日市场迎来了调整，对于未来的判断，投资者们中间又开始出现明显的分歧。
孙忠
也定个“小目标”
2016/10/26
煤炭股一骑绝尘，后面紧跟着钢铁、有色等资源类板块，这构成了今日市场的领跑集团。

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